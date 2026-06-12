バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月12日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.」(19,800円)『聖闘士星矢』40周年！アニメオ