バンダイスピリッツは、『ウルトラマン』より「S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月12日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition」(11,000円)「ウルトラマンシリーズ60周年」を記念し、S.H.Figuartsウルトラマンシリー