【モデルプレス＝2026/06/12】モデルで女優の田丸麻紀が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子に起こされて作った料理を公開した。【写真】47歳2児の母モデル「ヘルシーで夜食にピッタリ」息子に起こされて作った湯豆腐◆田丸麻紀、息子に起こされて作った手料理公開田丸は「うとうとしはじめた時に長男から『お腹すいた』と起こされ湯豆腐を作る母」「結婚したら、それ奥さんに絶対やったらあかんで」「というか相方