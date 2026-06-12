スケルトンカラーのポータブルCDプレーヤー「タワレコ Portable CD Player Yellow」が、5月21日からタワーレコード オンラインで先行発売開始となっています。価格は税込6800円。https://x.com/TOWER_Online/status/2058516359865143444早速話題となっているようなので、タワーレコード株式会社 商品統括部の新保さんに直接話を伺いました。ーー2000年代レトロなポータブルCDプレーヤーを2026年に発売したのはなぜ？新保：タワーレ