モデルで女優の朝比奈彩（32）が12日までに自身のインスタグラムを更新し、かつて人気ドラマで共演した人気女優との2ショットを披露した。「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』にて、杏奈に会いました」と書き出すと、ドレス姿の自身と黒のセットアップ姿の女優・石井杏奈の2ショットをアップ。2人は2018年のドラマ「チア☆ダン」で共演しており、「席も隣だったので色々お話しながら、素晴らしい時間を過ごしました。今