元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が12日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビ時代の後輩アナとのロケオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「この春は古巣の後輩と会える機会がいつになく多かった日々でした」とつづり始めた。「伸びざかりの若手とも一緒にロケに行かせてもらえて、心強いとともにこれからが本当に楽しみ」と日本テレビ時代の後輩アナたちとアイスを食べる様子な