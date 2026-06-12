プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。15年ぶりの“体験”をしていることを報告した。「15年ぶりに自転車に乗ってます」とつづり、自転車の絵文字をアップして15年ぶりの自転車に乗っていることを現在進行形で報告。そして、「風を感じながらゆったり乗りたいのに若干1名、アスリートモ