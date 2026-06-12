俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）13日の放送では、東京都文京区に建つ「どこからでも緑都心15坪の家」を紹介する。【写真】3階 セルフビルドの屋上庭園「東京都文京区・谷山邸」住宅が密集する都心の敷地約15坪に建てられた谷山邸は、壁式鉄筋コンクリート造の地下1階・地上3階建て。限られた空間の中に二世帯住宅、建築家である建主夫妻の仕事場、車庫