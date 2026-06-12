◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2026年6月11日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で2試合連発となる13号本塁打を放った。本塁打球をキャッチしたのは右中間席最前列で観戦していた、バージニア州在住のチェイス・ムーア君（15）は喜びをかみしめた。初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の