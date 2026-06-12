W杯壮行試合後のセレモニーで口にした「優勝」という言葉には、日本サッカーの未来を願った深い意味が込められていた。日本代表MF久保建英(ソシエダ)は5月31日のアイスランド戦(◯1-0)での快勝後、62,212人が詰めかけた国立競技場での場内インタビューでW杯への決意を問われ、明るく言い切った。「チームとしても個人としても前回大会以上の出来でしっかり戦って、優勝して、皆さんの前にトロフィーを持っていきたいと思います