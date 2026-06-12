杏林製薬は小動き。１１日取引終了後、慢性咳嗽（まんせいがいそう）治療用アプリ「ＫＲＰ－ＤＣ１２５」の検証的試験（治験）を開始したと発表した。同アプリは米Ｈｙｆｅ社とともに開発を進めているもの。既存治療では改善が不十分な慢性咳嗽患者を対象として、通常治療に同アプリを上乗せした時の有効性と安全性を評価するという。あわせて新製品（追補収載品）の発売も発表した。 出所：MINKABU PRESS