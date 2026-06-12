ナ・デックスがカイ気配を切り上げている。同社は１１日取引終了後、２７年４月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しは前期比９６．６％増の２２億円とし、年間配当計画は前期比９円増配の４０円（中間配１３円、期末配２７円）とした。 売上高は同３０．３％増の４８０億円を見込む。ソリューションの質の向上・領域の拡大を図ることで、収益性の向上、新業界・新分野の開拓を行っていくとしている。