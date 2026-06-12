ザインエレクトロニクスが急反発している。１１日の取引終了後、同社が京セラや情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）、名古屋工業大学などと共同で応募していた提案が、総務省の「電波資源拡大のための研究開発に係る提案公募」に採択されたと発表しており、好材料視されている。 今回採択されたのは、研究開発課題のうち「２７５ＧＨｚ帯中距離大容量無線通信技術の研究開発」に提案を行った技術課題「多数同時・大容量通信技術の