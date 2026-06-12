キオクシアホールディングスが続騰。国内の時価総額でトヨタ自動車を抜き、一時首位に躍り出た。トランプ米大統領が自身のＳＮＳを通じ、イランに対する攻撃を撤回すると表明。記者団に対して、イランとの戦闘終結について早ければ今週末にも署名できる可能性があるとの見解を示した。これを受けて１１日の米株式市場では投資家のリスク許容度が拡大。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は７．９％高と急伸したほか、