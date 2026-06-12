タイミーは反発している。１１日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４７６億１３００万～４８８億２３００万円（前年同期比２２．６～２５．７％増）、営業利益予想は８８億２１００万～９７億４６００万円（同２０．９～３３．６％増）とした。同時にＮＴＴグループのＮＴＴドコモ及び住信ＳＢＩネット銀行と金融