ジャパンＭ＆Ａソリューションが急反発しストップ高の１１０４円に買われている。１１日の取引終了後に２６年１０月期の単独業績予想について、営業利益を１億８００万円から１億７８００万円（前期５６００万円の赤字）へ、最終利益を１億９００万円から１億４３００万円（同８５００万円の赤字）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を無配から１０円へ引き上げたことが好感されている。 売上高は従来予想の９億