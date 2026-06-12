大阪・梅田の繁華街で違法な客引きに注意を呼びかけるパトロールが行われました。 11日、大阪・梅田で警察官や、商店街の関係者らが違法な客引き行為に注意を呼びかけました。 「客引きをしない～！」「客引きをさせない～！」 大阪府では、条例でキャバクラやホストクラブなどに加えて、ガールズバーなどの客引きも全面的に禁止されています。 パトロールは曽根崎警察署や地域団体などが