スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者が、カブスが今夏のトレード期限までに鈴木誠也外野手（31）の市場価値を探るべきだと提案している。その背景には、MLB全体で右打者不足が深刻化している現状がある。今季の右打者のOPSは.696と、1992年以来最低ペース。強打の右打者は各球団にとって貴重な戦力となっている。カブスは昨オフにも鈴木に対する他球団の関心を把握していたという。現在チームに