敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放った。2戦連発のホームランは完全に泳がされながらも、最後は“片手”で持っていく衝撃弾だった。驚きの一発から10分後、球団公式インスタグラムに投稿された1枚にも反響が集まった。敵地で2戦連発。打った瞬間の大谷と球場を美しい構図で捉えた1枚がアップされた。泳がされ