仕事のLINEやチャットで、「了解です」と送った後に、「これって失礼だったかな？」と気になった経験ありませんか？メールほど堅苦しくなく、友達ほど気軽でもない。そんなLINEやビジネスチャットは、意外と敬語に迷いやすいものです。特に大人世代は、「昔はこう習ったけど、今はどうなんだろう？」と戸惑うことも少なくありません。だからこそ、“相手に失礼がないか”という視点で考えることが大切になっています。“了解です”