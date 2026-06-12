◆園田競馬３日目（６月１２日）《小牧太》９１勝。マライカ（７Ｒ）に自信。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ジグラート（１１Ｒ）も「先行馬が人気しそう。プレッシャーをかけるためにも、しっかり追いたい」（◎）。タイシン（１Ｒ）は「前走の内容がいい」（◎）。レーヌガレット（６Ｒ）も「今度こそは」（◎）。スプリガン（８Ｒ）は「道中もまれなければ」（○）。ゼットシルヴィア（１０Ｒ）も「間隔が空いたので馬