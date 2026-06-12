日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１２日に放送され、総合司会の水卜麻美アナウンサーのひと言に金曜パーソナリティーを務める「ＳｎｏｗＭａｎ」の阿部亮平がすねる場面があった。番組には俳優の町田啓太がゲスト出演。終盤の「ＺＩＰ！プレゼントチャレンジ」でリフティングに挑戦した。今回はサッカーＷ杯北中米大会での日本代表の活躍を祈念して制限時間３０秒の間にリフティングを５回