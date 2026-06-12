◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースでチーム最多７勝を挙げている左腕のロブレスキが１１日（日本時間１２日）、先発した敵地・パイレーツ戦で緊急降板した。４回までは無失点投球を見せていた左腕。大谷翔平投手（３１）の１３号ソロなどで５―０で５回を迎えたが、フローレス、ラウに２発を浴びて２点差に迫られた。さらに２死走者なしでレイノルズの