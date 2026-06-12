【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】塩貝健人〈前編〉主要5教科は「オール5」も成績評価は“4.9”…慶大FWの強みと意外な弱点（國學院久我山高サッカー部監督・李済華）MF塩貝健人（ドイツ1部マインツ／21歳）代表歴1試合でW杯メンバーだが、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプで先発にまったく臆することなく、U−19日本代表との調整試合でゴールを叩き込み、存在感をアピールした。國學院大久我山高