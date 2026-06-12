【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】塩貝健人〈後編〉偶然なのか、意図的なのか…意見が分かれる代表デビュー戦の決勝アシストを解剖（國學院久我山高サッカー部監督・李済華）FW塩貝健人（ドイツ1部マインツ／21歳）W杯メンバー発表でサプライスがあった。代表歴が3月のスコットランド戦だけの21歳FWが選ばれたのだ。「キャップ数1」選手のW杯メンバー入りは異例中の異例。文武両道で知られる国学院大学