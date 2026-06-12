【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#68【前回を読む】惜敗した吉沢柚月ちゃんで思い出した“涙の練習場” 最近、トーナメント会場に来たことがあるファンならご存じでしょう。女子プロの試合はすごい盛り上がりです。週末になると大勢のギャラリーが会場にやってきて、推しの選手がティーショットを打てば「ナイスショットー！」という大声があちこちから聞こえます。グリーン回りでも、「ナイスオン！」「ゴーゴー