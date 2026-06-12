【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【恩師直撃】久保建英は13歳でU17入りも「『俺にボールをよこせ』と要求できるメンタリティーでした」（U17日本代表元監督・森山佳郎）GK鈴木彩艶（イタリア1部パルマ／23歳）過去7回のW杯で日本のゴールマウスを守ったのは川口能活（磐田GKコーチ）、楢崎正剛（名古屋GKコーチ）、川島永嗣（磐田）、権田修一（神戸）の4人だけ。5人目が23歳の若き守護神である。浦和ジュニアユース