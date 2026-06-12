【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【もっと読む】三笘薫の不在は「メッシのいないアルゼンチン」FW小川航基（オランダ1部NECナイメヘン／28歳）町クラブ出身で森保ジャパンの主軸FWとして期待される小川は、レジェンド司令塔・中村俊輔の高校サッカー部の後輩でもある。高校入学と同時に10番タイプの小川に「おまえは9番。ストライカーだ」と告げた鈴木氏に聞いた──。◇◇◇──どんな選手でした？「J