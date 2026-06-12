サッカー韓国代表の北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦相手、チェコ代表が、試合前日にあきれる悪材料に見舞われた。英ザ・サンやESPNメキシコによると、10日（現地時間）午後、チェコ代表の選手らを乗せた大型バスが練習場であるメキシコ・グアダラハラ近郊サポパンのスポーツアリーナに進入しようとした際、狭い入り口に挟まって身動きが取れなくなる事態が発生した。運転手の進入ミスによるこの事故でバスの後部が道路ま