『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が6月5日に放送され、亡き母がプレゼントしてくれた“ボロボロのぬいぐるみ”を、匂いを残したまま蘇らせる様子が描かれた。【映像】元気だった頃のぬいぐるみの姿（複数カット）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「亡き母