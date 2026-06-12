『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が6月5日に放送され、祖母から200万円以上の借金を重ねる売れない芸人の“謎の金銭の使い道”を調査する様子が描かれた。【映像】お金の使い道が明らかになる瞬間（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「祖母に2