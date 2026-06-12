【ニューヨーク共同】イーロン・マスク氏が率いる米スペースXは11日、新規株式公開に伴う株式の売り出し価格を1株135ドル（約2万1600円）に決定したと発表した。調達額は約750億ドル（約12兆円）で過去最大を更新。