「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が五回の第４打席で冷静に四球を選び、前日の第５打席から５打席連続出塁となった。ＯＰＳは・９６４まで上昇した。初球のスイーパーをファウルにし、打席で首をかしげた大谷。２球目の外角シンカーは冷静に見極め、３球目のシンカーにスイングをかけるもファウルとなって追い込まれた。４球目のスイーパーを微動だにせず見極めた大谷。捕手が