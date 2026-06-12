フリーアナウンサー羽鳥慎一は12日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。プロボクシング元WBC世界ライト級王者で、6月2日に肺炎のために亡くなったことが同日発表されたタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんの訃報（ふほう）を受け、ユーモアをまじえながら多くの人に愛された人柄をしのんだ。番組では、プロボクサーや俳優、タレントなどさまざまな顔をみせて