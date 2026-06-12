日本紅茶協会は10日、東京・渋谷区神宮前の外苑前アイランドスタジオで、昨年制定された6月10日の「アイスティーの日」を、より多くの人に知ってもらおうとメディア説明会を開催。記念日制定の背景や、アイスティー市場の現状、実演や試飲交えたアイスティーの楽しみ方などを紹介した。「アイスティーの日」は、紅茶の普及と消費機会の創出を目的に、アメリカの「アイスティーの日」(National Iced Tea Day)にならって昨年制定