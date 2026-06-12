ナインアワーズは、「ナインアワーズ北新宿」を6月15日に開業する。2017年に開業したが、新型コロナウイルス感染拡大の懸念から2021年に閉店しており、再オープンとなる。客室は206室を設ける。室内には独自設計のスリープポッドを配置し、ポッド内の赤外線カメラや集音マイク、体動センサーで取得した睡眠データを専用ソフトで解析する。館内には東京女子医科大学と連携した大学連携スペースを設け、体成分分析装置や自動血圧計な