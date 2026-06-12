北中米ワールドカップの開幕直前、衝撃のニュースが飛び込んできた。日本サッカー協会が６月12日、キャプテンの遠藤航（リバプール）が怪我のため、北中米Ｗ杯メンバーから離脱すると発表した。代わって町野修斗（ボルシアMG）が入り、新キャプテンは板倉滉（アヤックス）が務める。現在33歳で73キャップを誇る遠藤は、今年２月に左足リスフラン靭帯断裂の大怪我を負ったものの、５月31日のアイスランド戦で実戦復帰を果たし