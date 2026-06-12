北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。開催国メキシコは開幕戦で南アフリカを２−０で下し、白星スタートを切った。フリアン・キニョネスの先制弾と、ラウール・ヒメネスの追加点で快勝したメキシコ。しかし、試合後のハビエル・アギーレ監督は結果に満足するだけではなく、厳しい自己評価を口にした。メキシコのスポーツメディア『RECORD』によると、アギーレ監督は試合後の会見で「良いプレーができなかった。油断し