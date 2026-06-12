大谷が驚愕の13号アーチを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月11日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。【動画】これが入るのか…！大谷翔平が2戦連発13号ソロを放つシーンをチェック3回に2戦連発となる13号ソロを右中間席へ放った。体勢を崩されながらもまさかのスタンドイン。SNS上のファンも驚きを隠せない。ファンは「大谷さんこれが入る」「それはまさに本物のユニコーン級のホームラ