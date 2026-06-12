6月5日、減少する皇族数の確保に関して、衆参両院の正副議長が会談し「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する」「旧宮家の男系男子を養子に迎える」の主要2案を容認する取りまとめ案で合意した。【写真】「場を照らす中心の光」の声が上がった晩餐会での愛子さま古代において女性天皇は“日本らしさ”を示す歴史的な象徴「旧宮家の養子案は15歳以上を想定しているということも明らかになっています。こうした状況でも、中道改