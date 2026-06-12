■MLBパイレーツードジャース（日本時間12日、PNCパーク）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのパイレーツ戦に“1番・DH”で先発出場し、3回の第2打席に2戦連発となる13号先制弾を放った。パイレーツの先発・M.ケラー（30）に対し、大谷の第1打席は四球を選択。しかし得点には繋がらなかった。すると0−0のまま3回、1死走者無しで迎えた第2打席。大谷はフルカウントからの6球目、スイーパーを捉えると打球は高々と上がり右中間