11日、米ワシントンで覚書に署名するルビオ国務長官（左）と総合格闘技団体「UFC」のダナ・ホワイトCEO（AP＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は11日、ホワイトハウスの南庭で14日に総合格闘技団体「UFC」の試合が開かれるのを前に、UFCとの連携に向けた覚書に署名した。ルビオ氏は世界各国の選手が参加するUFCを「格闘技界の国連だ」と持ち上げ、スポーツ外交を推進する取り組みの一環だと説明した。建国250年を祝う