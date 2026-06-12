遺品整理で箱入りの食器を処分したあと、実は廃盤品で価値があったと知ると、後悔してしまう人は少なくありません。食器は見た目だけでは価値が分かりにくく、古いから不要とは限りません。 ブランド食器、作家物、廃盤シリーズ、未使用品、箱付きの品は、中古市場で需要がある場合があります。見落としを防ぐには、捨てる前に箱や裏印を確認し、相場を調べる時間を作ることが大切です。 箱入りや未使用の食