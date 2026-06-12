「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は6月18日より、「Cafeteria」のレギュラーフードメニューをリニューアルする。Cafeteriaで楽しめる、50sアメリカにちなんだメニュー○「Cafeteria」初のレギュラーメニュー刷新Cafeteriaでは、テーマパークで遊んだ後、夜遅くにホテルへ到着するゲストの利便性を高めるために、23時まで出来たての食事を提供している。 開業2周年のタイミングで行う今回のメニューリニューアルは