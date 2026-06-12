年に1度の祭典！ ユニークなグミが登場！2003年、スペイン・バルセロナで生まれた「papabubble（パパブブレ）」は、ワクワクが止まらないお菓子たちを届けるキャンディ専門店。伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華させた華々しい歴史があります。そんな「パパブブレ」が、6月4日より全国店舗にて「グミフェスティバル」を開催中！ ハードグミはもちろん、お祭り気分が上がるグミやかき氷グミ、「グミケーキ」までユニ