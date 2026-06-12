◆米マイナー２Ａサマセット―ビンガムトン（１１日、米ニュージャージ州ブリッジウォーター＝ＴＤスタジアム）メッツ・千賀滉大投手（３３）が１１日（日本時間１２日）、メッツ傘下マイナー２Ａ「ビンガムトン・ランブルポニーズ」で、敵地のヤンキース傘下マイナー２Ａ「サマセット・ペイトリオッツ」戦に先発し、６回７５球（うちストライク５１球）を投げて、１安打１失点、５奪三振１四球の好投を見せた。千賀は今季、