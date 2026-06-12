阪神タイガースの試合を毎試合「ノーカット完全生中継」することで、関西のファンから絶大な支持を集める独立局「サンテレビ」。実は、この「身近にサンテレビがある環境」に感謝し、喜びを感じることこそが、私たちの「幸福度」を高める重要な鍵を握っています。近年、行動経済学などの研究では「所得が増えても幸福度が上昇するとは限らない」という『イースタリン・パラドックス』が注目されています。やみくもに大きな成功や高