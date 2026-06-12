新型Sクラスは自社開発のオペレーションシステム「MB.OS」を初搭載 メルセデス・ベンツSクラス｜Mercedes-Benz S-Class 1886年に自動車の特許を取得してから140周年という節目を迎えたメルセデス・ベンツは、フラッグシップサルーンのSクラスに史上最大規模の改良を施した。車両全体の50%以上、約2700点におよぶ部品を新規開発または再設計したのだ。エクステリアでまず目を引くのが、約20%大型化されたフロントグ