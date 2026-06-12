水素エンジンならではのサウンドと興奮を届け、モータースポーツを通じて水素の可能性をさらに広めていく TR LH2レーシング プロトタイプ｜TR LH2 Racing Prototype TR LH2レーシング プロトタイプは、ル・マン24時間レースに参戦する「TR010ハイブリッド」と同一のシャシーをベースに開発されたプロトタイプ。モータースポーツにおける水素技術の開発をさ