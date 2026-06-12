女性の新しいセクシーさを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR（ラヴィジュール）から、ハイクラスライン「HIGHLINE by RAVIJOUR」の新ビジュアルが公開されました。2026年6月11日（木）より新作アイテムの販売がスタートし、全国店舗では6月12日（金）から順次展開。繊細なレースや美しいシルエットにこだわったコレクションは、大人の女性の魅力を引き立ててくれる特別なラインです♡ 優